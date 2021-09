Arquivo de Memórias: visita à Necrópole das Touças em Sabrosa

O Arquivo de Memórias vai promover mais uma iniciativa do ciclo Lugares com Memória. Será já no próximo dia 18 de setembro, e o lugar a visitar é a Necrópole das Touças, em Garganta, Sabrosa. A visita será comentada pela Arqueóloga Dina Pereira e é aberta a quantos quiserem participar.

” A Necrópole das Touças (ou “Cemitério dos Mouros”) está situada junto a um antigo caminho rural, que unia os lugares de Garganta e Vilar de Celas. É um local com excelentes condições para a agricultura e produção animal, sendo irrigado por um ribeiro que acompanha o caminho. Segundo algumas referências, esta necrópole estaria associada a um antigo povoado aberto mas, até agora, não se encontraram vestígios deste e os alinhamentos de pequenos muros e derrubes de pedra miúda de granito também não permitem elaborar qualquer hipótese.

Quanto à necrópole esta é constituída por cinco sepulturas. Destas três são duplas e duas simples. Cronologicamente estão todas associadas à Alta Idade Média, mais concretamente ao período da reconquista, ou seja, séculos X a XI.

Como curiosidade, junto da necrópole, encontram-se gravados na base de uma fraga granítica, ao nível do solo, no lado poente de um palheiro construído junto ao caminho rural, dois podomorfos com a orientação N – S.”