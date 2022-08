Arquivo Municipal de Vila Real acolheu iniciativa “Quintas à noite”

Terminou no passado dia 28 de julho, em Vila Real, a iniciativa – Em julho… “Quintas à noite” é no Arquivo Municipal, que englobou quatro espetáculos com a participação do Grupo de Cantares Aléu, da Urze-Teatro, do Coral da Cidade de Vila Real e do Trio de Palhetas da Banda Sinfónica Transmontana.

O evento cultural teve por objetivo dar a conhecer as iniciativas culturais e o espaço aprazível do Arquivo Municipal, bem como os grupos existentes na nossa cidade a quem nos visitou.

O Arquivo Municipal de Vila Real agradeceu aos grupos dinamizadores e aos espetadores a excelente participação neste evento.