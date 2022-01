Arquivo Municipal de Vila Real com novo horário de funcionamento

O Arquivo Municipal de Vila Real, sito na Rua Dr. Augusto Rua, inicia o ano 2022 com um novo horário de funcionamento/atendimento. Assim, a partir do dia 3 de janeiro, esta infraestrutura municipal funcionará no período das 09h00 às 15h30, de segunda a sexta-feira.

Recorde-se que este equipamento está vocacionado para a gestão do património documental do Município, sendo nesse contexto um serviço de gestão transversal a toda a Câmara Municipal, adotando as valências de arquivo intermédio e de arquivo histórico e atuando em todas as fases do circuito documental.

O Arquivo Municipal, no âmbito da sua atividade, desenvolve também meios de divulgação do património à sua guarda e serve de apoio à atividade pedagógica e lúdica do Concelho.