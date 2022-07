Arrancam amanhã os trabalhos da construção da nova Rotunda de Santa Iria

A Câmara Municipal de Vila Real informa que, a partir do próximo dia 11 de julho, irão ter inícios os trabalhos da construção da nova Rotunda de Santa Iria, junto ao acesso do Largo de Santa Iria (Cemitério).

Para o efeito vai ser necessário interromper uma das vias de circulação da rua de Santa Iria (no sentido Quartel – Nossa Senhora da Conceição) e o acesso ao Cemitério a partir dessa rua. A circulação automóvel da Rua de Santa Iria será garantida pela via de circulação à esquerda e o acesso ao cemitério e ao Bairro São Vicente de Paulo ficará garantido através da Rua Frei Miguel Contreiras e da Rua Adelino Samardã.

Estima-se que esta fase da obra e os condicionamentos supracitados tenham uma duração aproximada de 30 dias úteis. Assim, alertam-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para que seja dada especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.