Arrancou mais uma edição do Mercado Local de Produtos da Terra em Sabrosa

O primeiro Mercado Local de Produtos da terra, da edição de 2023, decorreu durante a manhã do dia 07 de maio, no Largo da Praça em Sabrosa, e juntou uma dezena de produtores locais.

Esta iniciativa, promovida pelo município de Sabrosa desde 2020, reuniu em Sabrosa várias pessoas que acorreram ao local para a compra de produtos frescos, hortícolas e frutícolas, vinho, azeite, ervas aromáticas e outros produtos de produção local, dinamizando assim o seu escoamento.

Pretende-se, desta forma, destacar os produtores locais do concelho respeitando os ciclos de produção de produtos para venda, assim como, os produtos em si que fazem parte da nossa cultura.

O próximo Mercado Local de Produtos da Terra realiza-se no dia 21 de maio, a partir das 09H00, no Largo do Eirô, em São Martinho de Anta.