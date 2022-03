“Arroz de Fumeiro Solidário”: autarquia de Chaves entrega cabazes alimentares a 70 famílias carenciadas

São 70 o total de famílias contempladas com o cabaz solidário, resultado da venda do “Arroz de Fumeiro Solidário”, iniciativa que a autarquia promoveu este ano, por ocasião da realização da feira “Sabores de Chaves”.

Hoje iniciou a entrega dos cabazes alimentares, com os mais diversos alimentos – carne, alheiras, leite, bolachas, cereais, massa, arroz, açúcar, enlatados, óleo e folhados de alheira – refira-se, produtos adquiridos no comércio tradicional local. As restantes famílias serão contactadas para levantarem os seus cabazes nos próximos dias.

Em nome do executivo municipal, a Vereadora de Ação Social, Paula Chaves, deixou, mais uma vez, palavras de agradecimento aos produtores, pela sua contribuição (foram angariados mais de 180 kg de fumeiro), à Escola Profissional de Chaves, pela confeção do Arroz de Fumeiro, mas também aos flavienses, que prontamente se associaram a esta causa solidária.