Arroz de Fumeiro Solidário reverte receitas para cerca de 70 famílias carenciadas

Iniciativa marca 17º edição dos Sabores de Chaves

Está tudo a postos! A Escola Profissional de Chaves (EPC) ultima os preparativos para confecionar o típico Arroz de Fumeiro flaviense, que poderá ser apreciado em formato take-away. Com a ausência das tradicionais “tasquinhas” no recinto, devido à atual situação pandémica, surge esta oportunidade de degustação, de carácter solidário, que conta com a contribuição dos produtores através da doação de aproximadamente 150 quilos de fumeiro, arroz e verduras, produtos que integram a receita tradicional.

O Arroz de Fumeiro, com o custo simbólico de 2,5 euros, valor que reverterá na totalidade a favor de cerca de 70 agregados familiares carenciados do concelho em forma de cabaz com bens de primeira necessidade e produtos adquiridos no comércio tradicional, será servido dias 18 e 19 de fevereiro, sexta-feira e sábado, pelas 19h00. O prato será acondicionado em doses individuais de forma a poder ser transportado e degustado fora do recinto.

Para o autarca flaviense, Nuno Vaz, esta iniciativa surge para dar resposta à inexistência do habitual espaço gastronómico, “na procura de um motivo, uma razão e um fundamento de solidariedade”. Um fundamento traduzido na afirmação de um prato que o município pretende dar maior relevância, assim como a venda deste produto, que permitirá ajudar a colmatar algumas das necessidades das famílias mais carenciadas do concelho.

Recorde-se que, o regresso ao formato presencial deste evento, que decorrerá de 18 a 20 de fevereiro, contempla um rigoroso Plano de Contingência: o uso obrigatório de máscara; a definição de circuitos de circulação; bem como o acesso ao evento a visitantes portadores certificado digital covid ou de teste negativo; assim como a instalação de um posto de testagem no recinto, que permitirá a realização imediata de testes covid.

Conheça os produtores e produtos flavienses em saboresdechaves.pt