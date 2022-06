Arte na Rua pode ser vista no Centro Histórico de Vila Real

Estão patentes, até ao final do mês de junho, nas monstras de alguns estabelecimentos comerciais do Centro Histórico, os trabalhos da iniciativa Arte na Rua, promovida pelo Município de Vila Real, no âmbito do Mês da Juventude.

O tema escolhido para a presente edição foi “Os 3 Santos Populares” – Santo António, São João e São Pedro. Sendo Vila Real conhecida como a cidade dos três Santos, não faltou criatividade aos jovens artistas, cujos trabalhos apresentam uma enorme variedade de técnicas e materiais, como a colagem, o desenho, a madeira, o carvão, material sustentável, etc.

Dar visibilidade ao talento e à criatividade dos mais jovens, apresentando as suas criações artísticas em espaços públicos, ao mesmo tempo que se incentiva o público a visitar o comércio tradicional são alguns dos objetivos desta iniciativa. Salienta-se que esta edição da Arte na Rua foi a que contou com uma maior adesão por parte dos lojistas vila-realenses sendo, por isso, uma iniciativa cada vez mais inclusiva e diversificada, levando a arte para fora das escolas. Alexandre Favaios, Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Juventude, agradece a colaboração das escolas, dos alunos e dos lojistas, deixando uma palavra de incentivo aos jovens, em particular, para que continuem a sonhar e a dar asas à criatividade.

Aderiram à Arte na Rua 2022 a Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola Secundária de S. Pedro, CAO da Nuclisol-Jean Piaget, a Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, Centro de Formação do IEFP de Vila Real e Escola Profissional do Nervir. Os trabalhos podem ser apreciados nas montras da Loja Naf Naf, Loja Stephanel, Sapataria Kele, Fotografia Goarte, Opticenter, Casa Lapão, Shoes Me e Pastelaria Gomes.