Artesanato aguiarense em Exposição no Posto de Turismo do Alto Tâmega

O Posto de Turismo do Alto Tâmega (PTAT), em parceria com o Município de Vila Pouca de Aguiar, encontra-se a promover a Exposição de Artesanato Aguiarense, que estará em exibição nas instalações do PTAT, entre os dias 18 de março e 1 de abril de 2022.

Ainda na lógica de promoção da cultura e dos artesãos da região do Alto Tâmega, não deixando cair as práticas e técnicas artesanais em esquecimento, o PTAT terá em exibição nas suas instalações, uma Exposição de Artesanato Aguiarense, entre os dias 18 de março e 1 de abril.

Esta exposição contará com artesanato variado que vai desde as réplicas esculpidas em madeira de várias catedrais, igrejas, basílicas e mosteiros, pelas mãos do artesão Guilhermino Rodrigues, até a artigos de várias artesãs, também elas do município de Vila Pouca de Aguiar, que utilizam a técnica do guardanapo, do macramé, croché, bordados, entre outros.

Se ficou interessado em conhecer estes trabalhos de artesanato, fica aqui o nosso convite para passar pelas instalações do Posto de Turismo do Alto Tâmega, sitas na Alameda do Tabolado – Chaves.