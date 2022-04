ArtFest leva os “Back to the Hits” a Boticas

O Grupo Musical “Back to the Hits” irá atuar, já este sábado, dia 9 de abril, na Praça do Município, em Boticas.

Este espetáculo inaugura o Projeto ArtFest, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), que prevê a realização de 48 momentos de promoção cultural e animação do território, envolvendo grupos musicais e de teatro, ranchos folclóricos e academias de dança, apoiando os agentes culturais da região que foram fortemente afetados pela pandemia causada pela COVID-19.

O Projeto (NORTE-04-2114-FEDER-000455) tem como objetivo geral a promoção e valorização turística do património cultural do Alto Tâmega, e apresenta um programa de cultura em rede envolvendo os 6 municípios do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), promovendo a animação de espaços culturais (auditórios, teatros, salas multiusos, salas polivalentes e outros recintos de espetáculos), bem como dos museus municipais ou espaços museológicos.