Artigos de Burel estiveram em Exposição no Posto de Turismo do Alto Tâmega

O Posto de Turismo do Alto Tâmega (PTAT), em parceria com o Município de Montalegre e a Oficina do Burel, acolheu nas suas instalações a Exposição “Metamorfose do Burel”, entre os dias 16 e 25 de abril de 2022.

O nome da exposição – “Metamorfose do Burel” – surge no contexto do ressurgimento do burel, do seu processo de transformação, apresentando-se como um tecido icónico por aliar tradição à inovação.

O feedback que os técnicos de turismo foram recebendo ao longo do tempo da exposição foi bastante positivo e permitiu desmistificar algumas ideias que os turistas tinham sobre o burel, dado que associavam mais este material à Serra da Estrela, Covilhã e até Alentejo.

O interesse e encantamento foram também dois aspetos muito notados nos turistas que visitaram a exposição, sendo que a maioria levou um “cartão de visita” da “Oficina do Burel”, para seguirem a loja nas redes sociais ou visitarem o espaço físico aquando da visita a Montalegre.

De realçar que, entre os dias 16 e 25 de abril, 563 turistas visitaram o Posto de Turismo do Alto Tâmega e, consequentemente, a exposição do burel. A data escolhida para a iniciativa, ao coincidir com a Semana Santa, também permitiu que centenas de turistas galegos pudessem visitar a exposição.

