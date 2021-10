Artistas e grupos transmontanos reinterpretam Miguel Torga no Teatro Ribeiro Conceição

Dez artistas e grupos transmontanos, com estéticas diversas, reinterpretam no próximo domingo, a partir das 17 horas, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, poemas de Miguel Torga musicados em 1997 no âmbito de um projeto de promoção da leitura. Neste ano, o projeto que deu origem ao CD “Crescer com Miguel Torga” nasceu em Parada de Pinhão, Sabrosa, com os poemas a serem musicados por Levi Leonido e editados pela Edisco.

Os poemas de Torga, escritor natural de São Martinho de Anta, vão ser “revisitados, reinventados e reinterpretados” por Filipe Marado, Vibratuna — Tuna Feminina da UTAD, Marco Aurélio Pinto Moura, Paulo Firmino Meirinhos, Chico Gouveia, Two Guitars — Two Emotions, Douro Arpeggio, Orquestra de Jazz do Douro, Covers de Bruxelas e o projeto “Mistério da Cultura”, que conta com a participação especial do ator André Gago.

A gala “Torga Mundis – a Desconstrução” é promovida pela Mundis – Associação Cívica de Formação e Cultura, com sede em Vila Real. A entrada é livre.