Artur Órfão escolhe Chaves para apresentar disco de originais na próxima sexta-feira

O Auditório do Centro Cultural de Chaves irá receber o Concerto de Artur Órfão e Convidados, no próximo dia 18 de fevereiro, sexta-feira, pelas 21h30, um espetáculo imperdível que ficará marcado pelo regresso do músico e cantor flaviense à sua terra natal, com a apresentação do seu disco “J. Órfão” ao vivo”.

O álbum de originais contém composições variadas que retratam o crescimento do autor, as suas raízes e influências, assim como a natureza humana, o que cria um resultado autêntico, honesto e direto.

Com o objetivo de transmitir uma mensagem de esperança e de direção para as futuras gerações, o cantor subirá a palco com temas atuais, acompanhado por amigos e músicos flavienses, neste evento organizado pelo Município de Chaves.

O espetáculo, com entrada gratuita e realizado no cumprimento das normas de saúde públicas em vigor, carece de levantamento prévio de bilhetes, que se encontram disponíveis na Biblioteca Municipal e nos Postos de Turismo.