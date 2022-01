Boticas: árvore de Interesse Público alvo de intervenção

Tendo em conta o interesse público do “Espinheiro da Virgínia”, localizado junto à Ponte São Cristóvão, o Município de Boticas contou, mais uma vez, com a colaboração de uma equipa do Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagística, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), para realizar mais uma intervenção na respetiva árvore.

A operação, que decorreu na passada terça-feira, dia 11 de janeiro, foi chefiada pelo professor Luís Martins, que avaliou o estado de conservação e o enquadramento paisagístico do “Espinheiro da Virgínia”, procedendo de seguida à manutenção da copa e tronco, o que permitiu realizar a poda de arejamento e equilíbrio, bem como a estabilização do tronco, fatores que contribuem para o adequado crescimento em altura.

A realização desta intervenção tem como finalidade garantir não apenas o estado de conservação da árvore, mas, sobretudo, a segurança da população e dos utilizadores da via pública.

GC CMB