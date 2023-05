As políticas do território vão ser discutidas na Casa de Mateus

No próximo dia 13 de Maio, pelas 15h00, a Fundação da Casa de Mateus, em Vila Real, regressa ao tema das políticas públicas e da sua inscrição concreta num país demasiado assimétrico, com a sessão “Políticas do Território, um manual de singularidades”.

O programa inicia-se com a apresentação do livro “ O essencial da política portuguesa”, tradução portuguesa do “The Oxford Handbook of Portuguese Politics”, uma edição Tinta da China a cargo de Pedro C. Magalhães, coordenador, e Filipe Teles, um dos autores. Segue-se um debate alargado com a presença de António M. Cunha, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Norte, Sara Moreno Pires, investigadora do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro e Alexandra Leitão, Deputada e ex-Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, com moderação de Luís Ramos, Vice-Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. “As assimetrias regionais são um problema nacional, e não apenas local.

Entendemos que a Fundação da Casa de Mateus tem também o papel de contribuir para que esta região do Norte consiga resistir, procurando ser um agente de desenvolvimento do interior”, refere Teresa Albuquerque, Diretora Delegada da Fundação da Casa de Mateus.

A sessão integra o Roteiro das Fundações a Norte, iniciativa do Grupo de Trabalho Cultura do Centro Português de Fundações.