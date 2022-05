“As vozes da Casa de Mateus“ é proposta de visita para o Dia Internacional dos Museus

Hoje, no Dia Internacional dos Museus, a Casa de Mateus propõe uma visita muito especial, a começar às 18h30 e com duração de cerca de uma hora. A proposta é para ir à procura das vozes que ainda “ecoam” nas paredes da Casa, as dos protagonistas que construíram e viveram esta Casa e que, no curso dessas vidas, ajudaram a conformar um pouco da História: António José, o visionário construtor da Casa, D. Luís António e D. Leonor, nascidos há 300 anos, D. José Maria, o diplomata que ficaria conhecido como Morgado d’Os Lusíadas, D. José Luís, o 1º Conde de Vila Real.

Mas a visita propõe também ir à procura das vozes de outras personagens femininas, a de Maria Coelho, que institui o Morgadio e dita muitas das regras que o hão de estruturar, a de D. Joana, neta do 1º Marquês de Minas, que contribui decisivamente para a ascensão nobiliárquica da família, a da Condessa de Mangualde, ou da Irmã Maria dos Prazeres, que no início do séc. XX, acompanham a transformação da Casa em Monumento Nacional. Ou ainda a da rebelde Teresa Maciel, filha ilegítima de D. Luís António que reivindica para si um estatuto que as regras do tempo não quiseram acordar-lhe.

Ao final da tarde, quando o Museu se aquieta e se dá a uma fruição mais demorada, uma visita que começa na exposição ‘Mateus/São Paulo | D. Luís António e D. Leonor, 300 anos’ e se transforma numa viagem no tempo, uma experiência da História contada pelas suas personagens.

