As Vozes de Manhouce vão fazer-se ouvir no Museu do Douro e no Espaço Cultural Miguel Torga

No próximo dia 2 de outubro, sábado, “As Vozes de Manhouce” vão estar no Museu do Douro, Peso da Régua (11h30) e no Espaço Miguel Torga em São Martinho de Anta, Sabrosa (18h00).

Os concertos são de entrada gratuita e estão inseridos no projeto Inspira – Douro, Cultura e Património, que resulta de uma parceria de programação em rede e divulgação do território entre o Museu do Douro, o Museu do Côa e o município de S. João da Pesqueira.

O grupo “As Vozes de Manhouce” é a continuação do Grupo de Cantares de Manhouce, formado em 1938, aquando do concurso para a aldeia mais portuguesa. Com algumas alterações e pequenas paragens, o grupo tem-se mantido, tendo como principal objetivo a divulgação das tradições portuguesas, sobretudo no que diz respeito às cantigas, através de um repertório vasto, que inclui cantigas de trabalho, de romaria, de festa, cantigas religiosas e profanas.

O grupo salvaguarda ainda um conjunto de tradições ligadas ao feminino, com maior destaque ao cantar polifónico e a um modo de vestir e adornar-se muito próprio das mulheres de Manhouce.

Este concerto é um dos muitos espetáculos inseridos no “Inspira – Douro, Cultura e Património”, um projeto para promover o território duriense com um conjunto alargado de ações de animação cultural.

As ações começaram em julho e prolongam-se até dezembro, num total de 70 espetáculos, por 10 municípios da região e distribuídos por 16 locais. Estão, também, a ser produzidos videoclips em sete miradouros para servirem de cartão de visita.