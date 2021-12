Ascenso Simões não será candidato às Eleições Legislativas

Através de uma publicação nas redes sociais, Ascenso Simões, o deputado do Partido Socialista, anunciou que não será candidato nas próximas eleições legislativas, agendadas para o dia 30 de janeiro de 2022.

Na publicação, aquele que foi o cabeça de lista do PS por Vila Real, nas últimas eleições legislativas, afirma “confirmar o que já havia comunicado aos socialistas do distrito de Vila Real em 2019 e ao Secretário-Geral há mais de um ano. O PS terá uma lista no círculo em condições de ganhar as eleições, mobilizadora e credível. Eu fico feliz e reconfortado com a entrada num novo tempo.”

Ascenso Simões acrescenta, ainda, que “a vida política é isto mesmo – chegadas e partidas contínuas.”

De referir que o Partido Socialista ainda não apresentou a lista para as próximas eleições legislativas, contrariamente ao PSD e ao Bloco de Esquerda.