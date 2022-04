O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu na passada quinta-feira, dia 31 de março, a 6ª Assembleia Geral do Agrupamento de Baldios do Concelho de Boticas, promovida pela Secção Florestal da Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB).

A sessão de abertura contou com a presença do Presidente da CAPOLIB, Albano Álvares, e do Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, que reforçou na sua intervenção “a disponibilidade da autarquia em continuar a apoiar projetos e ações que promovam uma gestão coordenada da vasta área florestal existente no nosso Concelho”.

O encontro permitiu fazer um ponto da situação sobre o trabalho desenvolvido pela Secção Florestal nos Agrupamentos de Baldios, apresentar o relatório de contas referente ao período 2019/2022, bem como apresentar um modelo de gestão conjunta entre a CAPOLIB e os Conselhos Diretivos dos Baldios do Concelho.

GC CM de Boticas