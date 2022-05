Assembleia Municipal de Mesão Frio aprovou prestação de contas por maioria

A Assembleia Municipal de Mesão Frio aprovou no dia 29 de abril, em reunião ordinária e por maioria, os documentos de prestação de contas e o relatório de gestão financeira da Câmara Municipal de Mesão Frio referentes ao ano de 2021.O documento em reporte evidencia a saúde financeira do Município de Mesão Frio com uma taxa de execução orçamental da receita (81,63%) e da despesa (80,54%). Com efeito, a arrecadação da receita bruta em 2021, atingiu os 7.673.585,43€, enquanto a despesa se elevou a 7.626.008,86€. A receita corrente executada (5.034.428,55€) foi superior à despesa corrente efetiva (4.634.053,72€) permitindo uma poupança corrente na ordem dos 400.374,83€, demonstrando que as receitas correntes permitiram acomodar despesas de capital. Os documentos tinham sido aprovados por maioria em reunião ordinária do executivo, que aconteceu no dia 20 de abril, conforme pode ler na ata n.º 9 de 2022, disponível em: https: http://www.cm-mesaofrio.pt/…/document/file/1621/ata_9.pdf