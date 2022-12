Assembleia Municipal de Vila Real aprovou orçamento para 2023

A Assembleia Municipal aprovou, esta segunda-feira, as Grandes Opções do Plano e orçamento para 2023 com a abstenção das bancadas do PSD e do CDS-PP, para as quais, tendo em conta a situação económica atual, a autarquia “pode e deve fazer mais”.

Joana Rapazote, deputada do CDS-PP, justificou a sua posição defendendo que, no pacote fiscal, os vários impostos deveriam ser votados separadamente. Além disso, quanto à redução ou devolução dos impostos, o CDS-PP considera que “o atual executivo deveria acompanhar o esforço feito pelos munícipes ao nível económico”.

Por sua vez, Pedro Seixas, do PSD, sublinhou que “o executivo deve fazer mais, uma vez que tem a possibilidade de o faze, sem retirar apoios a ninguém”. “O executivo tem folga orçamental para poder fazer mais e melhor pelos vila-realenses”, frisou, acrescentando que este orçamento é uma cópia dos anos anteriores.

Rodrigo Sá, deputado da bancada do Partido Socialista, frisou que “esta foi uma das primeiras vezes em que o Orçamento e as Grandes Opções do Plano foram aprovados sem qualquer voto contra”. “Isto diz muito sobre a qualidade da gestão do município de Vila Real e diz muito sobre o documento que foi apresentado para votação na assembleia municipal. Para além do Partido Socialista temos representações do PSD, do CDS e do Chega e nenhum desses três partidos votou contra o nosso documento, abstiveram-se, tendo o Chega, inclusive, votado a favor. Isso tem de nos encher de satisfação, demonstra que o caminho que estamos a seguir é o caminho correto”, destacou.

Quanto ao pacote fiscal, o deputado fez uma apresentação sobre o que os vila-realenses ganhariam com a devolução dos impostos, esperando “que finalmente a oposição tenha percebido a injustiça das propostas que vai apresentando”.

“Demonstramos à nossa oposição que um quarto dos vila-realenses mora em casas arrendadas, estamos a falar em mais de 12 mil pessoas que não moram em casa própria. Portanto, uma descida do IMI, também não ajuda nada essas famílias. Eu dei o meu próprio exemplo na assembleia municipal. A proposta de descida do IMI, para um cidadão de classe média como eu, que mora num apartamento médio no centro de Vila Real era de 94 cêntimos por mês, ou seja, o benefício, para mim e para a minha família não era nenhum. 94 cêntimos não dão para comprar um quilo de arroz. Por outro lado, o somatório de todos esses pequenos descontos, enquanto receita municipal, permitem uma série de coisas que são programas sociais importantes”, explicou Rodrigo Sá.

O quinto ponto da ordem do dia, relativo à estratégia da cultura, também esteve no centro do debate, sendo alvo de diversas perguntas por parte da bancada do CDS-PP. Mara Minhava, vereadora da Cultura, esclareceu as diversas dúvidas e relembrou ao CDS que, aquando das sessões públicas, não contribuiu “com nenhuma proposta”.

Em declarações ao NVR, Joana Rapazote referiu “que o plano deve ser mais bem trabalhado, dado que algumas informações transmitem demasiada ideologia política”. “O Plano Estratégico tem espaço para ser trabalhado, por isso nos abstivemos”, explicou.

Na ordem do dia, estava ainda incluída a aprovação do Plano Municipal para a Igualdade de Género, a qual teve apenas dois votos contra de duas deputadas do CDS-PP.

Uma vez mais, Joana Rapazote defendeu que a bancada identificou “um enviesamento” que não pôde aceitar: “A igualdade não é só entre mulheres e homens. Na igualdade, devemos pensar no indivíduo, independentemente da sua condição. Veja-se, ainda, que o município se arroga o direito de fazer educação parental. A autarquia deve cingir-se às suas competências”, completou.

Rodrigo Sá, deputado do PS, ficou “confuso” com esta situação de voto: “As mulheres, muitas vezes, têm maior dificuldades do que os homens para quase tudo. E ver duas mulheres, numa Assembleia Municipal, a votarem contra este plano para a igualdade de género, por uma questão político ideológica, não faz sentido absolutamente nenhum. Eu acho que, de alguma forma, mostra o divórcio que existe cada vez mais entre o CDS e os dias de hoje”, referiu.

De referir que, no período antes da ordem do dia foram também aprovados por unanimidade duas moções apresentadas pelo PSD, subscritas por todas as bancadas parlamentares. A primeira solicita ao Ministério da Saúde que resolva a situação de falta de Diretor Clinico no Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro. A segunda consiste num pedido ao Ministério da Cultura para que a Filandorra continue a ser apoiada pela Direção Geral das Artes.