Assembleia Municipal exige reabertura do heliporto do Hospital de Lamego

A vila de Valdigem acolheu a mais recente sessão descentralizada da Assembleia Municipal de Lamego, eleita para o mandato 2021/2025, depois de outras freguesias rurais do concelho terem recebido sessões anteriores. Nesta reunião, ocorrida na última segunda-feira, dia 27, foi aprovada uma moção, dirigida ao Ministério da Saúde, “Pelo regular funcionamento do serviço de Urgência do Hospital de Lamego e do Heliporto”, um equipamento que “não pode ser utilizado por falta de certificação”, pelo que se deve “proceder à aferição dos aspetos técnicos em falta e à sua reabertura, com carácter de urgência”.

A Assembleia Municipal aprovou ainda a nomeação do Conselho Municipal de Educação, instância de coordenação e consulta que promoverá, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados.

No período antes da ordem do dia, foi ainda aprovado por unanimidade dois votos de pesar pelo falecimento de Álvaro Bonito, antigo diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTGL) de Lamego, e de António Guimarães, médico durante várias décadas ao serviço dos utentes da cidade de Lamego. Foi ainda cumprido um minuto de silêncio pelo recente falecimento de dois funcionários do Município de Lamego – Augusto Gonçalves e Manuel Rua -, muito queridos no seio desta instituição.

GC CM de Lamego