Assembleia Municipal Infantil em Vila Real deu voz aos mais pequenos

Teve lugar no passado dia 27 de maio, no Museu da Vila Velha, a 4ª Edição da Assembleia Municipal Infantil, um projeto da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Vila Real que pretende incentivar o interesse, desde os primeiros anos de escolaridade, pelo exercício dos direitos e deveres de cidadania, desenvolver capacidades de intervenção cívica e política, fortalecer a capacidade de argumentação e defesa das convicções, bem como a promoção de valores, destacando a tolerância, respeito pela diferença de opinião e pela vontade da maioria.

O tema debatido foi a “COVID 19 – Ficou tudo bem? … O que fazer?” e envolveu, à semelhança dos anos letivos anteriores, alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade, dos Agrupamentos de Escolas Diogo Cão e Morgado de Mateus e do Colégio João Paulo II, num total de 43 participantes, que apresentaram uma proposta por escola, com medidas a implementar relacionadas com o tema acima referido.

Nesta sessão, que teve transmissão online para as escolas envolvidas, os alunos puderam expressar o impacto da pandemia na vida de todos nós, em especial junto dos que viveram três anos letivos fortemente condicionados pelo Covid. As medidas propostas pelos deputados passaram por brincar ao ar livre, as diversas formas de higiene, a vacinação, e a continuação do uso de máscara, como medida de prevenção.

Estas propostas foram acolhidas e registadas pelo Presidente da Assembleia Municipal de Vila Real, João Gaspar e pelo Vereador do Pelouro da Educação, Alexandre Favaios, que presidiram a esta sessão da Assembleia Municipal Infantil, e serão tidas em conta no âmbito das políticas municipais. Reflexão profunda, propostas de mitigação dos impactos nas escolas e na sociedade em geral e, principalmente, a consciência de que no fim deve prevalecer a união, a partilha, a amizade e o “amor” entre tod@s!, foi desta forma que Alexandre Favaios, Vereador do Pelouro da Educação, resumiu aquilo que se passou durante esta sessão que, como referiu, foi muito “discutida”.

Recorde-se que estes jovens “deputados” tiveram a oportunidade de participar na sessão solene da Assembleia Municipal comemorativa do 25 de Abril, onde contactaram de perto com os deputados municipais e restantes membros deste órgão autárquico percebendo o seu modo de funcionamento, experiência que lhes serviu para prepararem a sua própria sessão.