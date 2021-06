Assinado contrato de empreitada para intervenção na União de Freguesias de Pópulo e Ribalonga

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, assinou a 7 de junho o contrato de empreitada que vai permitir avançar com a requalificação de três na União de Freguesias de Pópulo e Ribalonga. As ruas a intervencionar são Rua da Portela e a Rua da Costa, em Ribalonga e a Rua do Bairro, em Vale de Cunho.

Esta obra tem um prazo total de execução de oito meses e inclui drenagem e pavimentação dos referidos arruamentos. A obra foi adjudicada por cerca de 108 mil euros, com um prazo de execução de 8 meses.