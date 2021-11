Assinado protocolo de parceria do projeto EscoEscovinha

O Município de Vila Real assinou, no dia 15 de novembro, um protocolo de parceria com o ACeS Douro 1 – Marão e Douro Norte, com vista à implementação do Projeto EcoEscovinha, um programa de âmbito nacional de promoção da saúde oral, da saúde ambiental e da cidadania, criado no âmbito do programa SOBE (Saúde Oral nas Bibliotecas Escolares).

Os principais objetivos deste projeto passam pela promoção da escovagem dos dentes regular e eficaz, sensibilização para a troca regular de escova, incentivo à recolha seletiva das escovas de dentes usadas, colocando-as no EcoEscovão para que possam ser encaminhadas para a reciclagem e por fim, dar-lhes uma nova vida enquanto não existem outras soluções.

A escova de dentes, enquanto resíduo, é considerado um plástico misto, ou seja, é constituída por uma mistura de diferentes tipos de plásticos, com características e texturas diversas sendo, por esta razão, difícil o seu encaminhamento para reciclagem noutras infraestruturas.

As escovas de dentes, que devem ser trocadas após três meses de utilização, ao serem reencaminhadas para o EcoEscovão, ao abrigo deste programa, poderão ser recicladas e ganhar nova vida, sendo transformadas em mobiliário urbano.

Este compromisso de parceria permitirá a criação de sinergias necessárias para a promoção e implementação de atividades no âmbito do Projeto EcoEscovinha, cabendo ao Município a responsabilidade de encaminhamento das escovas para o centro de reciclagem, uma ou duas vezes durante o ano letivo, dependendo do volume de escovas recolhidas.