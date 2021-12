Assinado protocolo para a criação da Academia de Futsal Amigos de Cerva

O Município de Ribeira de Pena assinou, no dia 29 de novembro, um protocolo de parceria para a criação da Academia de Futsal Amigos de Cerva.

Este protocolo resulta de uma parceria entre o Município de Ribeira de Pena, os Amigos de Cerva, o Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena e o Académico Alves Roçadas.

A criação da Academia de Futsal “Amigos de Cerva” pretende promover o gosto pela prática desportiva, favorecer o desenvolvimento social dos jovens atletas, fomentar a aprendizagem de competências psicomotoras e desenvolver a técnica e tática do praticante de futsal.

O plano deste projeto prevê a atribuição de 2 horas por semana de prática desportiva à turma do pré-escolar e 3 horas por semana a todas as turmas do 1º ciclo. Para o 2º ciclo, para além das 3 horas letivas curriculares de educação física, são designadas mais 2 horas de Futsal no horário semanal, por ano de escolaridade.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha “esta é uma oportunidade que vai ao encontro da política desportiva do município e do plano educativo da escola e não poderia estar mais satisfeito com esta parceria”.

Com a assinatura deste protocolo, a autarquia assume um encargo financeiro, sendo a participação nestas atividades totalmente gratuita para os alunos acima referidos.

Esta cerimónia contou com a presença do selecionador nacional Jorge Braz.