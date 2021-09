Assinado protocolo para criação de Equipa de Intervenção Permanente em Lamego

O Município de Lamego, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lamego e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, assinaram um protocolo para a criação de mais uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP). Esta união de esforços, melhorará a eficiência da proteção civil e as condições de prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes, e valorizará a associação de bombeiros voluntários de Lamego.

À Equipa de Intervenção Permanente cabe a missão de assegurar em permanência, serviços de socorro às populações de Lamego, nomeadamente através do combate a incêndios, socorro em caso de acidentes ou catástrofes, socorro a náufragos e a colaboração em outras ações de proteção civil e prevenção desenvolvidas pela associação de bombeiros.

Assim, esta equipa que deverá estar em permanência no quartel de bombeiros de Lamego para ocorrer a qualquer situação de urgência e emergência, será composta por cinco elementos, designadamente o chefe de equipa, recrutado na estrutura de comando, de entre oficiais bombeiros, chefes, subchefes ou bombeiros de 1.ª do quadro ativo do corpo de bombeiros e mais quatro bombeiros.

Através da Equipa de Intervenção Permanente será valorizada e reforçada a profissionalização e especialização dos operacionais e o desenvolvimento gradual de conhecimentos em valências diferenciadas para a atuação em cenários distintos.