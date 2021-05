Assinado protocolo para reativar Linha do Douro entre Pocinho e Barca d’Alva

Foi assinado, esta tarde, no Peso da Régua, o protocolo de cooperação para a reativação da Linha do Douro entre Pocinho e Barca d’Alva, que dará início a um estudo para perceber quais os investimentos e as intervenções que devem ser feitos.

A cerimónia contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e do Secretário de estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.

“Hoje é um dia histórico para o Douro, (…) é o momento em que formalizamos um protocolo e um conjunto de estudos que vamos fazer com calendário e com objetivo. Daqui a 14 meses, esperamos ter esses estudos e essas conclusões”, referiu a Ministra da Coesão Territorial, salientando que esta análise, que abrangerá tanto a parte ambiental como a económica, virá “justificar este investimento e provar que será uma mais valia para o território”.

Por sua vez, o Secretário de Estado das Infraestruturas salientou o papel da linha na ligação com Salamanca, referindo, ainda, que esta intervenção visa melhorar a qualidade da rede ferroviária e o transporte de mercadorias.

Já o presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, na sua intervenção, realçou que a linha é fundamental, do ponto de vista estratégico, para o futuro, posto que terá um impacto positivo do ponto de vista turístico, económico e ambiental.

