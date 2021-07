Dá-se conhecimento de que​ vai ter lugar amanhã (1 de julho), pelas 18 horas, no átrio das Pedrinhas da UTAD, a assinatura do contrato de empreitada do edifício-sede da Associação Académica da Universidade (AAUTAD).

Na cerimónia, estarão presentes o Reitor Emídio Gomes e os Presidentes das Escolas, dos Conselhos Pedagógico e Científico, assim como representantes dos Núcleos de Estudantes e a Presidente da Associação Académica da UTAD, Maria Ferreira.