Associação A2000 assinou Contratos PARES 3.0

100 novos clientes e mais 55 postos de trabalho

Decorreu no dia 28 de julho a cerimónia de assinatura e entrega dos contratos PARES 3.0 (Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3ª Geração), com a presença da Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Dra. Ana Sofia Antunes, que formalizou uma nova grande etapa na vida da A2000.

Com efeito, a A2000, representada pelo Presidente da Direção, António Ribeiro, e pela tesoureira, Soledade Mesquita, assinou um protocolo que se materializará no apoio a mais 100 pessoas com deficiência ou incapacidade (PCDI), em novas respostas sociais, mais concretamente: 2 Lares Residenciais (60 PCDI), 1 CACI – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (30 PCDI) e 2 Residências Autónomas (10 PCDI). O investimento total previsto é de 2.295.340,00 € + IVA, dos quais 1.610.571,00 € são assegurados por financiamento público. Assim, compete à A2000 assegurar o montante global de 948.733,10€ (684.769 € + 263.964,10 (50% do IVA da totalidade)).

Para o presidente da A2000, é um momento de confirmação de uma visão de futuro que há muito era perseguida e partilhada por todos. “Este protocolo é o resultado do trabalho de muita gente, técnicos, dirigentes, sócios, parceiros e clientes, que ajudaram a A2000 a crescer como cresceu ao longo destes 22 anos. Foram tempos de muita luta e trabalho árduo, mas feitos de muitas conquistas, que fazem de nós uma das mais abrangentes instituições sociais do país, presente em 16 concelhos e quatro distritos. Agradecemos de coração a todas as pessoas que desmedidamente se aplicaram neste mega-projeto. Agora, é tempo de abraçarmos este novo grande desafio, que nos tornará uma referência ainda maior no setor social da região. Temos assim uma maior responsabilidade entre mãos.”

Por falar em desafios, o primeiro será uma enorme intervenção de fundo no edifício-sede da A2000 (em Poiares – Peso da Régua), que permita albergar as novas respostas e levará a uma reorganização de fundo das instalações. “Durante os próximos dois anos, a sede da A2000 vai estar permanentemente em obras. Desde logo, porque vamos adaptar a antiga residência dos Salesianos, com um custo estimado de 325.000€ + IVA, no sentido de mudar para lá os atuais serviços da A2000, exceto a resposta social CAARPD (Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência ou Incapacidade) que funcionará no seu espaço habitual. Depois, serão intervencionados por completo os pisos zero, 1 e 2 do edifício principal e maior. Tudo isto vai requerer um enorme esforço quer de adaptação dos nossos serviços (porque continuamos a trabalhar), quer da capacidade financeira da A2000, pois precisamos de acautelar a parte que nos compete para as duas obras e que, no global andará à volta de 1.400.000,00€.”, sublinhou António Ribeiro.

O principal aspeto realçado pelo presidente da A2000 está relacionado com o enorme impacto económico e social da concretização destes projetos. “Este novo ciclo da A2000 vai ter um enorme impacto na região. Estamos a falar de respostas sociais que vão atender mais 100 clientes, bem como de 55 novos postos de trabalho para pessoas da região. Com a materialização destes projetos, a A2000 concretiza uma visão de futuro que tinha para si própria e ganha uma abrangência e dimensão que vão contribuir para melhorar a vida das PCDI que atendemos, gerar riqueza e valorizar o território. Estamos muito felizes e entusiasmados com esta nova etapa, mas vamos continuar a precisar do forte apoio das entidades locais e parceiros, para conseguirmos ser cada vez maiores e melhores no cumprimento da nossa missão de apoiar os socialmente mais desfavorecidos da região. Estamos muito felizes, mas conscientes do enorme trabalho e responsabilidade que nos espera. Serão 24 meses muito duros”.