Associação Amigos de Trás-os-Montes e Douro assinala Pic-Nic Famílias com filme comemorativo

Este ano, o Pic-Nic Famílias, organizado pela Associação Amigos de Trás-os-Montes e Douro (AATMD), devido à atual situação pandémica, não pôde realizar-se, à semelhança do ano passado. Todavia, a AATMD não quis deixar passar esta data e, decidiu, juntamente com a Câmara Municipal de Vila Real, promover um pequeno filme no qual todos os habituais organizadores e co-organizadores darão o seu testemunho sobre a importância deste evento para a comunidade.

“É um evento que tem a sua marca na comunidade vila-realense, em que agregamos toda a gente em torno do valor da família. Por isso é que estamos aqui todos, de forma simbólica, para deixar a promessa de que, no próximo ano, iremos fazer um evento muito maior e melhor”, referiu Justino Silva, presidente da associação, apelando às famílias que também assinalem esta data, ao ar livre.

Recorde-se que, neste dia, toda a família, disfrutava de um momento diferente, tirando proveito do belo espaço que é o Parque Corgo, através de atividades promovidas pelas escolas, associações de pais bem como das corporações de Bombeiros, PSP, GNR, o Exército e bem muitas outras entidades.

Assim, esta manhã, o Parque Corgo acolheu o vereador da Câmara Municipal, José Maria Magalhães; Daniela Fonseca, Pró-Reitora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Paulo Andrade, comissário da PSP; Rui Novais, capitão da GNR; o Tenente Coronel Moura do Regimento de Infantaria nº 13 e representantes das suas corporações de Bombeiros Voluntários de Vila Real.