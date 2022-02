Associação ANtídoto tem programa inovador “Vila Real com Abrigo”

Decorreu, no dia 04 de fevereiro, no Centro Distrital de Vila Real, a cerimónia de assinatura de um protocolo inovador com a Associação Antídoto, para a disponibilização de nove vagas no tecido urbano da cidade de Vila Real a Pessoas em Situação de Sem Abrigo.

Este protocolo, tem por objetivo a promoção do acesso à habitação, através do ingresso transitório em casas partilhadas, tendo por base um trabalho de parceira em rede, que envolve, para além da Associação ANtídoto e do Centro Distrital, a Câmara Municipal de Vila Real, bem como o respetivo CLAS.

Na cerimónia de assinatura marcaram presença a Diretora do Centro Distrital, Eugénia Almeida, o Gestor Executivo da ENIPSSA, Joaquim Henrique, os representantes da ANtídoto Januário Moreira e Fabiana Freitas, a Vereadora da Ação Social do Município de Vila Real, Mara Minhava, a Chefe de Divisão da Ação Social, Margarida Cascarejo, a representante da EAPN/Núcleo de Vila Real, Catarina Oliveira e os Técnicos do Centro Distrital, tendo sido unânime o sentimento de satisfação pela implementação deste protocolo para esta nova resposta social em Vila Real.