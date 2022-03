Associação Bagos D’Ouro premiada como melhor “Organização do Ano”

Pela primeira vez, os prémios “Os Melhores do Ano” atribuídos pela revista Vinho Grandes Escolhas distinguiram uma associação de caráter social. O galardão de “Organização do Ano” foi entregue à Bagos D’Ouro, instituição que apoia crianças e jovens do Douro em situação de carência económica.

14 de março de 2022 – A cada ano, a revista Vinho Grandes Escolhas premeia o melhor que o setor faz. Entre distinções atribuídas a enólogos, produtores e vinhos, há ainda um prémio dedicado a uma organização cujo trabalho se destaca pela dedicação ao setor e às comunidades que o envolvem.

Na edição de 2022, a Bagos D’Ouro foi a entidade premiada como “Organização do Ano” pela equipa da Grandes Escolhas, que reconheceu assim o contributo da associação para a evolução socioeconómica da região do Douro. Desde 2010, a Bagos D’Ouro apoia a educação de crianças e jovens de famílias em situação de carência económica e exclusão social, atuando nos concelhos de Alijó, Armamar, Murça, Sabrosa, São João da Pesqueira e Tabuaço. Este apoio decorre desde o momento em que as crianças são sinalizadas até à sua integração na vida ativa.

“Estamos muito orgulhosos com o reconhecimento do trabalho da Bagos D’Ouro, num momento tão prestigiante como os «Os Melhores do Ano». O facto de o prémio ser atribuído no seio do setor vinícola tem para nós grande relevância, pois estamos ligados a ele diariamente e em toda a nossa atividade. Por um lado, muitas das famílias que apoiamos trabalham neste setor e, por isso, dependem dele. Por outro lado, desde o seu início que a Bagos D’Ouro tem entre os produtores da região do Douro uma extensa rede de parceiros que são fundamentais ao nosso trabalho diário e crescimento. Sentimos que este prémio é um pouco de todos: de quem apoia a nossa missão e, sobretudo, das famílias que ajudamos”, conta Maria Inês Taveira, Coordenadora Geral da Associação Bagos D’Ouro.

Só neste ano letivo, a Bagos D’Ouro apoia em proximidade mais de 200 crianças e jovens de 103 famílias durienses. O acompanhamento ao estudo, com diversos programas didáticos e de tutoria, é um dos principais focos, a que se junta o apoio aos níveis social e económico, de acordo com as necessidades de cada núcleo familiar.