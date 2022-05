Associação “Cadaujac Sans Frontieres” esteve de visita ao município de Sabrosa

Uma comitiva de Cadaujac, localidade geminada com o município de Sabrosa, esteve de visita aos locais mais emblemáticos do concelho de 26 a 29 de maio, tendo como principal mote da visita a participação nas passadeiras em flor.

O grupo, constituído por 9 pessoas, foi recebido oficialmente na câmara municipal, pelo Vice-presidente e Vereador, onde se realçou a importância do aprofundar e manter ativos os laços de amizade e partilha da geminação entre a vila de Sabrosa e Cadaujac.

Durante a estadia, tiveram a oportunidade de visitar a Exposição Os Locais e Culturas da Viagem de Magalhães, o Espaço Vida e Obra General Loureiro dos Santos, a Adega Cooperativa de Sabrosa, onde participaram numa prova de vinhos. A degustação dos produtos endógenos não ficou apenas pelo vinho, tendo sido proporcionada uma prova de azeite pelo “Lagar da Sancha”. Visitaram ainda a Quinta do Bucheiro e os Miradouros panorâmicos existentes na estrada municipal 323 entre Sabrosa-Pinhão.

O Dia terminou com uma receção e jantar na Quinta de Santa Catarina em Provesende, proporcionada pela associação SABRO.

O ponto alto da visita, e principal mote da vinda deste grupo a Sabrosa, aconteceu no dia 28, com a participação na elaboração das passadeiras em flor, uma das mais marcantes e bonitas tradições da vila, em que, anualmente, a população se une para decorar as principais ruas com autênticos tapetes de flores naturais, com motivos religiosos, que culmina com uma procissão de velas.

Na partida o sentimento era de confiança em que, uma vez mais, os laços de amizade e de cooperação saíram reforçados.