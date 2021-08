Associação de Amigos de Trás-os-Montes e Douro visitou RI 13

No âmbito das comemorações da arma de Infantaria, historicamente associada à batalha de Aljubarrota, que ocorreu no dia 14 de agosto de 1385, a Associação de Amigos de Trás-os-Montes e Douro, foi convidada, dia 13 de agosto, a visitar as instalações do RI 13, bem como a conhecer um pouco da história e do papel preponderante, que então assumiu e continua a assumir, no contexto atual.

A comitiva da AATMD, embora limitada devido à pandemia COVID-19, foi composta por alguns dirigentes e seus convidados de áreas diversas, como Escolas e empresas locais, habitualmente parceiros na realização das atividades.

O Comandante do RI13, apoiado por diversos elementos da Unidade, responsáveis por setores específicos, fez questão de acompanhar os visitantes a fazer uma visita guiada, dando a conhecer um pouco da história do RI13, bem como, a preocupação que Exército tem em inculcar, nos seus homens, valores essenciais para o bem-estar da sociedade, como seriedade, respeito, responsabilidade, solidariedade, entre outros.

A associação ficou a saber onde ocorreram, ao longo do tempo, as principais intervenções dos homens da unidade bem como a sua capacidade técnica e operacional, nos diferentes momentos. Muito importante perceber a ação do RI13, no cenário Covid-19, sobretudo ao nível de contactos com a população e no programa de vigilância e prevenção de incêndios, nas florestas, em colaboração com ICNF.

O Presidente da Associação de Amigos de Trás-os-Montes e Douro, Justino Silva, agradeceu o convite formulado e enalteceu a envolvência e disponibilidade ao longo dos vários anos, do RI13, que tem sido uma das entidades marcantes, em várias dinâmicas levadas a cabo por esta associação, salientado, o Pic Nic Famílias.

Todos os participantes ficaram muito satisfeitos com a visita realizada, ficando a ter uma perceção diferente, do trabalho realizado pelo RI13.

No final, os presentes degustaram um vinho do porto, acompanhado por alguns dos exemplos mais carismáticos da doçaria regional, os covilhetes e os pitos de Santa Luzia,

iguarias únicas e marcantes da região transmontana.