Associação de Apoio à Criança Abandonada pede ajuda para “dar um sorriso à Matilde”

A Matilde tem 13 anos, é de Vila Real, sofre e Paralisia Cerebral devido a complicações no parto. Esta Princesa necessita de fazer fisioterapia intensiva que ronda os 1.200 Euros por mês, fora as deslocações que os pais têm que fazer 250 Km diários cada vez que se deslocam á Clínica. Mas sem estas sessões de fisioterapia o estado de saúde da Matilde agrava-se. A fim de ter mais qualidade de vida a Associação Portuguesa De Apoio Á Criança Abandonada (APACA) vai pagar os tratamentos para a doce Matilde, mas precisa da sua ajuda. A Matilde precisa de nós .Vamos dar um Sorriso á Matilde.

O País atravessa uma grande crise, devido á Pandemia, são muitos os pedidos que temos para pôr comida na mesa, para pagarmos água, luz, medicação, etc, e a APACA continua a trabalhar para ajudar quem mais precisa ,por isso a sua ajuda é muito importante .

Mãos que doam carinho nunca ficam vazias

Apaca-Associação Portuguesa de Apoio Á Criança Abandonada, deseja do coração que as luzes do ANO NOVO 2022 brilhem e tragam para si e toda a sua família muita saúde e muitos sucessos . Obrigada por nos ajudarem em momentos tão difíceis .

Beijinhos e Prospero Ano Novo.

WWW.APACA.PT

Página do Facebook -APACA -Associação Portuguesa de Apoio á Criança Abandonada

IBAN: PT50 0033 0000 4554 3279 9510 5 Millennium BCP

Mbway-918649936