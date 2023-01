Associação de Estudantes do Liceu Camilo Castelo Branco está “ao lado dos professores”

A Associação de Estudantes do Liceu Camilo Castelo Branco afirmou, através de comunicado, estar, “inequivocamente, ao lado dos professores”. “Mesmo que eles nem sempre tenham estado a nosso lado, nas nossas batalhas, nós estamos ao lado deles”, pode ler-se no documento.

Para a Associação, os professores “merecem melhores condições de vida, como melhores condições de trabalho”. “Sim, merecem ter oportunidade de trabalhar nas regiões onde cresceram, onde vivem”, realçou, acrescentando que “têm o direito de exigir um salário digno”.

Os estudantes confirmaram ter consciência de que a degradação da profissão e do sistema de ensino tem desmotivado os professores. “Os estudantes sofrem desse estado de espírito e veem os professores a agir com cada vez menos disponibilidade e compreensão perante os seus problemas”, realçaram.

Assim, a Associação de Estudantes do Liceu Camilo Castelo Branco defende um método de ensino no qual “o respeito gera respeito mútuo e, em que alunos e professores possam discordar e debater visões diferentes do mundo, sempre mantendo uma relação de compreensão”.

Além disso, segundo esta entidade estudantil, “o caminho não é a municipalização da contratação de professores muito menos a atribuição dessa responsabilidade à direção de cada estabelecimento de ensino”. “Isso apenas iria agravar o problema da falta de equilíbrio de poderes dentro das escolas e a escassez de vontade democrática”, reforçou.

A Associação de Estudantes frisou, ainda, estar contra qualquer aumentou ou fixação de um número de exames obrigatórios para acabar a escolaridade obrigatória e reafirmou a sua posição junto dos professores, “enquanto mostrarem abertura e disponibilidade” para as suas causas e preocupações. “Não se esqueçam de que nós não somos o inimigo, somos o principal e mais duradouro aliado”, acrescentou.

Por fim, os estudantes apelam ao Ministério da Educação e a todos os professores para que invistam na escola pública, que merece melhores condições para desenvolver as suas capacidades; que ouçam os estudantes e “não tenham medo do progresso efucativo.