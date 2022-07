Associação de Municípios Portugueses do Vinho recebida pelo Presidente da República

Os dirigentes da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) foram recebidos em audiência no Palácio de Belém, em Lisboa, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ontem, dia 21 de julho.

Neste encontro de cerca de uma hora, os autarcas que integram o órgão diretivo da AMPV apresentaram a associação — que tem neste momento mais de 100 municípios associados, de todas as regiões vitivinícolas do país —; deram a conhecer as principais iniciativas desenvolvidas pela AMPV, nomeadamente o Concurso Cidades do Vinho que conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e destacaram as ligações da AMPV a organismos internacionais como a RECEVIN.

Considerando a marca “Lamego – Terra de Espumante”, o vereador José Pinto, em representação do Município de Lamego, manifestou ao Presidente da República “a sua preocupação relativamente à taxa de IVA de 23% aplicada sobre este produto vínico, enquanto que a todos os outros vinhos a taxa aplicada é de 13%.”

Marcelo Rebelo de Sousa considerou “não fazer sentido esta desigualdade, tornando-se, por isso, necessária essa normalização”.

Também a escolha da região do Douro como “Cidade Europeia do Vinho” levou o Presidente da República a manifestar interesse em programar uma visita à região.