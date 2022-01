Associação de Natação do Nordeste realiza estágio territorial em Vila Real

A Associação Regional de Natação do Nordeste organizou, no dia 8 de janeiro, em Vila Real, com o apoio do Município, um estágio de capacitação e avaliação técnica de âmbito territorial para o escalão de infantis, atividade que envolveu a participação de 3 clubes da região, sendo de assinalar a presença do Futebol Clube de Vinhais, em representação do distrito de Bragança sendo até ao momento o único clube do distrito a retomar a atividade federada.

Estiveram presentes no estágio 18 nadadores, apurados pelos resultados obtidos entre Setembro e Dezembro de 2021 e três treinadores. Este momento de formação esteve direcionado para a avaliação e intervenção técnica bem como a apresentação e discussão de ideias entre todos os técnicos envolvidos tendo como objetivos: Estimular os nadadores para a competição regional, nacional e internacional; Proporcionar aos nadadores regionais condições de treino e de convívio com nadadores de outros clubes; Preparar a participação de nadadores em competições designadas pelo D.T.R. e possibilitar o treino e a competição com elevada carga motivacional, a um grupo alargado de praticantes, promovendo o espírito de seleção regional, desenvolvendo aspetos específicos da participação competitiva de nível elevado.

Estiveram presentes neste momento formativo os seguintes nadadores/as: João Miguel Rocha (CMNPR), Maria Silva Poeta (GCVR); Miguel Pereira Carvalho (GCVR); Maria Inês Mesquita (GCVR); Duarte Frutuoso Pinto (GCVR); Gonçalo André Ferreira (CMNPR); Leonor Carvalho Mansilha (CMNPR); Ana Magno Fontes (FCV); Vitória Cortinhas Pinto (CMNPR); Tiago Manuel Fernandes (GCVR); Leonor Carnide Silva (GCVR); Miguel Afonso Encarnação (GCVR); Tiago Fonseca Gonçalves (CMNPR); Pedro Fernando Coelho (CMNPR); Beatriz Pombo Ribeiro (CMNPR); Beatriz Maria Igrejas (GCVR); Mariana Raimundo Trindade (CMNPR) e Francisca Moreira Fonseca (CMNPR); e os treinadores: Hélder Magno (FCV) e Bruno Osório (CMNPR).