Associação Desportiva e Cultural de Carvalhelhos promoveu ação de limpeza da floresta

A Associação Desportiva e Cultural de Carvalhelhos (ADCC) promoveu no passado dia 22 de agosto, com o apoio do Município de Boticas, das Águas de Carvalhelhos e do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), a iniciativa “Carvalhelhos Limpa 2021”.

A ação, que teve como objetivos principais limpar e, simultaneamente, sensibilizar a população para a proteção e defesa da floresta, permitiu a recolha de diverso lixo (garrafas de vidro, plásticos, tubos, peças metálicas) e de objetos volumosos, como colchões e sofás, colocados indevidamente nas zonas florestais envolventes à aldeia de Carvalhelhos.