Associação dos amigos de Trás-os-Montes: evento de promoção regional

No passado domingo, a convite da Associação dos Amigos de Trás-os-Montes e Douro (AATMD), esteve presente no parque de merendas do Parque Corgo, Vila Real, a Associação de Churrasqueiros de Portugal. Estes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da região transmontana, nomeadamente um dos seus ícones que é o Barro Preto de Bisalhães, bem como apreciar algumas das nossas iguarias, sobretudo a excelência de uma das melhores carnes de bovino, a carne Maronesa, proveniente da região delimitada pelas serranias do Marão, Alvão e Padrela.

Fizeram então o fogo no chão e aí assaram, com toda a técnica e requinte a carne maronesa. Aproveitaram o momento para, num pote e ferro e numa panela de barro preto de Bisalhães, cozinharem, também, feijão preto e arroz. Tudo isto, regado por um excelente vinho da Adega Cooperativa de Vila Real, foi servido a uma série limitada de pessoas, convidadas para o momento.

O Município de Vila Real, fez-se representar pela vereadora Mara Minhava e pelo vereador Carlos Silva, que tiveram a oportunidade de falarem com os membros, presentes, da Associação de Churrasqueiros de Portugal e constatar, além da sua excelente técnica, a forma como eles ficaram agradecidos pela excelente receção que a AATMD lhes fez e o momento que lhes proporcionou de demonstrarem a sua excelente técnica de assadores de carne.

No final ficou o compromisso de as duas Associações irem envidar esforços, para, conjuntamente e em Vila Real, organizarem o mega-evento do género, se possível com projeção mundial, envolvendo, sempre, os produtos locais.

Obrigado, assim, à ACM – Associação de Criadores do Maronês, pelo seu trabalho na promoção de um produto tão nobre e ainda aos criadores de gado de raça maronesa, pelo excelente labor e também aos vitivinicultores da região, que se encarregam de contribuir para a produção de excelente vinho que a Adega de Vila Real tão bem promove e comercializa.

Finalmente, uma palavra de gratidão aos que têm acreditado no trabalho da Associação de Amigos de Trás -s-Montes e Douro, que continua a pretender, apenas, divulgar o que de excelente tem para oferecer este reino maravilhoso que é Trás-os-Montes e que Torga tão bem soube cantar.

Convém realçar que no final do evento, tudo ficou devidamente limpo e organizado, da forma como o Município nos disponibilizou o espaço. Brevemente esperamos estar de regresso com a atividade que, de há uns anos a esta parte, tem sido uma referência na animação de Vila Real e região transmontana-duriense, que é o PIC-NIC Famílias, este ano também com a presença, prevista, da TVI.