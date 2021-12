Associação Empresarial Botiquense promoveu webinar “Futuro Hoje!”

Realizou-se na passada terça-feira, dia 21 de dezembro, através da plataforma digital ZOOM, o webinar “Futuro Hoje!”, dirigido pelo Presidente da Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, Paulo Aleixo, e iniciado pela vereadora da Câmara Municipal, Isabel Torres.

A iniciativa, desenvolvida no âmbito do projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS 4G “Boticas ComVida”, sob coordenação do Município de Boticas, foi direcionada aos jovens do Concelho, nomeadamente os que frequentam o Ensino Secundário e também Ensino Superior, com o intuito de despertar o seu espírito empreendedor.

Numa sociedade cada vez mais competitiva é imperativo o desenvolvimento de ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos jovens, numa perspetiva de reforço da iniciativa, inovação, criatividade, gosto pelo risco e que se revelem como a primeira abordagem à atividade empresarial.

Ao longo do webinar foram discutidos os medos emergentes dos jovens de hoje no mercado de trabalho, os desafios e oportunidades pós vida académica, a criação do próprio emprego/negócio, o associativismo como fator impulsionador de inserção social, as novas oportunidades do mundo digital e ainda a liderança nas organizações.