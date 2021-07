Associação Nacional de Assembleias Municipais atribuiu o galardão à Assembleia Municipal de Lamego

A Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM), através de um júri independente, decidiu atribuir o galardão máximo, já instituído há vários anos, e por unanimidade, à Assembleia Municipal de Lamego.

O prémio destina-se a reconhecer o trabalho das Assembleias Municipais existentes (mais de 150 associadas), na promoção das boas práticas no seu funcionamento e seu impacto local na relação com os munícipes.

Em cerimónia efetuada no passado dia 23 de julho, em Ourém, foi entregue o galardão pelo presidente da ANAM ao Dr. José Lourenço, Presidente da Assembleia Municipal de Lamego, em reconhecimento pelo intenso e variado trabalho desenvolvido para a comunidade. “Este prémio constitui um orgulho para as Senhoras e Senhores Deputados Municipais que abraçaram todos os projetos e eventos realizados no seio do Órgão a que preside e tem a certeza que também será dos Lamecenses”, referiu o Presidente José Lourenço.

Interpelado quanto ao facto de referir sempre a Assembleia Municipal e não a sua pessoa como Presidente, disse: “é certo que tinha muitas ideias para tornar visível para os cidadãos o trabalho desenvolvido pelo Órgão mais representativo do Município, e teve sempre a colaboração unânime da Comissão Permanente e de todo o Plenário, em constante diálogo. O meu espírito e missão foi sempre direcionado para que os Lamecenses e agora, todas as demais Assembleias Municipais do País, verificassem o trabalho que pode ser desenvolvido, dando uma maior dimensão à efetiva perspetiva do que deve ser uma Assembleia Municipal. Muito mais haveria a fazer, mas a pandemia veio cancelar muito do trabalho já gizado, mas, também por efeito dela, tornou-se mais visível aos cidadãos os trabalhos das sessões que foram transmitidos para muitos canais das redes sociais”.

O Presidente José Lourenço referiu, por último: “passe a imodéstia, penso que o meu trabalho serviu para que os membros que venham a ser indicados pelas candidaturas nas eleições autárquicas sejam os melhores, mulheres e homens, reconhecidos pela sua intervenção cívica, profissional, política, a pensar sempre no bem coletivo de forma interventiva. Se tal for atingido, sinto que o meu trabalho é, nessa perspetiva, motivo de orgulho”.