Associação Nacional de Municípios: autarcas reúnem com Comissária Europeia da Coesão e Reformas

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) foi esta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, recebida em audiência pela Comissária Europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira.

A delegação da ANMP, presidida por Luísa Salgueiro, integrou também os membros do Conselho Diretivo, Rui Santos (Vila Real), Álvaro Araújo (Vila Real de Santo António) e Fernando Queiroga (Boticas) e o Secretário Geral, Rui Solheiro.

A presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, apresentou a Elisa Ferreira as principais preocupações da Associação de Municípios relativamente à reta final do quadro comunitário Portugal 2020, nomeadamente as questões do overbooking, bem como os desafios colocados aos municípios pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pelo novo quadro comunitário Portugal 2030.

A Comissária Europeia destacou a importância desta reunião com a ANMP e alertou para a necessidade de uma conceção estratégica que pense o território de forma equilibrada e que alinhe o país com os novos eixos de reforma da União Europeia, que assentam sobretudo no investimento em políticas verdes, digitais e de coesão.