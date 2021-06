Associação “Sonho de Menino” ofereceu ambulância aos Bombeiros de Boticas

A Associação Sonho de Menino, com o apoio financeiro de Mapril Batista, Fernando Costa, Mário Martins e Pedro Lopes, emigrantes radicados em França, ofereceu aos Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB), uma ambulância de Transporte de Doentes não Urgentes.

O Batismo da viatura realizou-se ontem, dia 24 de junho, no quartel dos bombeiros, contando com a presença dos benfeitores, do Comandante dos BVB, Carlos Gomes, e de outros elementos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas (AHBVB), entre os quais o Presidente da Direção, Fernando Queiroga.

Fernando Queiroga agradeceu “o gesto altruísta da Associação Sonho de Menino e, em particular, destes nossos conterrâneos que, apesar de residirem fora de Portugal, nunca esquecem o seu país e estão sempre disponíveis para apoiar causas nobres e ajudar o próximo”.

“Esta ambulância vai garantir melhores condições de segurança dos serviços prestados pelos bombeiros à população do nosso Concelho, sobretudo neste altura de pandemia, em que além do transporte temos de salvaguardar a saúde dos doentes”, afirmou o Presidente da AHBVB.

Após o Batismo do veículo, a comitiva ainda ficou a conhecer as instalações do quartel, através de uma visita guiada por Fernando Queiroga.