Associação Vale d’Ouro divulgou atualização do estudo para a Linha de Alta Velocidade Porto/Madrid, via Trás-os-Montes

A Associação Vale d’Ouro divulgou, em Bragança, a atualização do estudo da Linha de Alta Velocidade Porto/Madrid via Trás-os-Montes com alterações ao traçado que mitigam os potenciais impactes ambientais e conferem uma maior coesão territorial na região.

O estudo, desenvolvido no seio da Associação Vale d’Ouro por quatro técnicos especialistas na área da ferrovia e de forma totalmente graciosa, teve uma primeira versão em setembro de 2021 no âmbito do lançamento do Plano Nacional Ferroviário. Já em maio de 2022, em reunião no Ministério das Infraestruturas, com o então ministro Pedro Nuno Santos, a Associação Vale d’Ouro anunciava a intenção de fazer ajustes à proposta inicial depois de ouvidas várias instituições da região, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM). O resultado dessa alteração foi agora apresentado em Bragança e mereceu total apoio dos autarcas da CIM-TTM.

Além das sugestões da própria CIM-TTM, nomeadamente no que se refere à alteração de traçado de forma a agregar a Terra de Miranda reforçando a coesão socioeconómica de territórios profundamente deprimidos, esta nova solução permite minimizar os impactes ambientais na medida em que contorna o Parque Natural do Montesinho e evita o atravessamento da Serra da Culebra, classificada como Rede Natura 2000 e ainda o Parque do Douro Internacional.

A alteração de traçado representa ainda uma redução complementar do tempo de viagem para Madrid em cerca de 15 minutos, estabelecendo a ligação entre o Porto e Madrid em 2h45.

O Presidente da Direção da Associação Vale d’Ouro congratulou-se com o trabalho desenvolvido e com o contributo que a instituição deixa à região referindo que “é assim que as coisas devem ser feitas: há propostas, elas são apresentadas aos atores do território que sugerem melhorias e são incorporadas, no fim resulta uma solução mais robusta”. Para o dirigente foi isso que aconteceu desta vez, o que só dignifica o processo mas alerta que “esta é a metodologia correta, desenvolver o estudo, ouvir o território, mas isso não pode ser o argumento para atrasar indefinidamente as decisões como acontece em alguns setores e com algumas entidades do estado” e remata “a região fez o seu trabalho de casa e tem uma solução que é amplamente mais sustentada e vantajosa para o corredor internacional norte e que não só beneficia o norte como todo o país de forma inequívoca”.