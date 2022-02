Associações de estudantes do concelho de Vila Real fazem doação ao Lar-Escola Florinhas de Neve

Realizou-se, no dia 18 de fevereiro, no Lar-Escola Florinhas de Neve, a última entrega de bens angariados, no passado mês de dezembro, no âmbito da campanha solidária promovida pelas Associações de Estudantes do Ensino Secundário e Profissional do Concelho de Vila Real, em estreita articulação com o Município de Vila Real.

Recorde-se que esta campanha envolveu toda a comunidade educativa, desde alunos, a funcionários e encarregados de educação, uma iniciativa enaltecida pelo vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, que sublinhou a satisfação de ver os jovens a envolverem-se ativamente em ações da natureza solidária, levando conforto e aconchego a quem mais precisa.

Os bens recolhidos foram entregues a instituições de solidariedade do Concelho de Vila Real escolhidas pelas próprias associações de estudantes. Participaram nesta iniciativa, a Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola Secundária de S. Pedro, Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, Escola Profissional Agostinho Roseta e Escola Profissional do Nervir.