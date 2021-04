Associações distritais de futebol reúnem em Lisboa

A Mesa do Plenário das 22 Associações Distritais e Regionais de Futebol reuniu este sábado, em Lisboa, naquela que foi a primeira sessão de trabalho dinamizada pela respetiva Comissão Coordenadora constituída, desde a recente eleição, a 10 de abril, pelas associações de Vila Real, Ponta Delgada e Setúbal.

No auditório da nova sede da AF Lisboa, os dirigentes associativos debateram, entre outros temas, questões relacionadas com as realidades do futebol (Campeonato de Portugal) e do futsal (Liga Placard e II Divisão), evidenciando preocupações comuns relativas ao momento atual e sobre o futuro dos enquadramentos competitivos no âmbito das provas nacionais, de ambas as modalidades.

António Marques da Silva, presidente da AF Vila Real, que assume a liderança da Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol, considerou que “a reunião decorreu de forma muito positiva e participativa”. “Mais uma vez, as ADRs vincaram os seus contributos, avaliaram realidades e não deixaram de manifestar preocupações no sentido de se encontrarem soluções para ultrapassar dificuldades e caminhar em nome de mais e melhor futebol, futsal e futebol de praia”, salientou, enaltecendo o “trabalho de todos os clubes que de norte a sul do continente e nas regiões autónomas são alicerces da atividade formativa e competitiva”.

Depois de agradecer e elogiar a AF Lisboa pela receção e coorganização do evento, António Marques da Silva realçou que deste encontro resultou, igualmente, “o desejo das ADRs verem fortalecida a comunicação institucional com a Direção da Federação Portuguesa de Futebol, presidida por Fernando Gomes”.

“Foi com muito orgulho e prazer que recebi na sede da associação, depois da inauguração recente das novas instalações, os meus colegas presidentes das associações distritais e regionais”, referiu Nuno Lobo, presidente da Direção da AF Lisboa, na condição de anfitrião do encontro, considerando que da reunião resultou “um debate intenso sobre temas que emergem no panorama do futebol e do futsal português”.

Refira-se que a próxima reunião da Mesa do Plenário das ADRs terá como anfitriã a AF Guarda.