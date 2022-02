Assunção Anes Morais apresenta o seu nono livro “Fragas”, amanhã, quinta-feira, às 21 horas, no Espaço Miguel Torga. A obra, que homenageia Miguel Torga, nos 25 anos da sua morte, conta com a participação de 63 admiradores e estudiosos de Miguel Torga, tem prefácio do Professor Adriano Moreira e apoio da DRCN.

É, também, uma obra de resistência e de determinação em nome do autor de “Portugal”. Na ocasião, haverá um serão torguiano com momentos musicais e com declamação de poemas.