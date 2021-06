Atelier “Pequenos Oleiros” foi à Escola de Vilarinho da Samardã

No âmbito do Serviço Educativo, na vertente “O Museu vai à Escola”, o Museu da Vila Velha levou esta semana o atelier “Pequenos Oleiros” à EB1 e Infantário de Vilarinho de Samardã, no concelho de Vila Real.

Neste atelier os participantes puderam ver todo o processo da louça preta de Bisalhães, desde o barro até à venda, pelo testemunho em vídeo do oleiro Cesário Martins e família. No final, assistem a uma demonstração in loco do oleiro Miguel Fontes.

Este Atelier, idealizado e executado pelos serviços do Museu da Vila Velha decorre há já mais de uma década, de forma ininterrupta, na sua vertente “O Museu vai à Escola” ou nas instalações do próprio Museu.

Centenas de sessões já foram realizadas, tendo chegado a milhares de crianças e jovens do concelho de Vila Real, maioritariamente do Pré-escolar e do Primeiro Ciclo.